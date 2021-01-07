Fas, Oxford-AstraZeneca aşısına onay verdi - Son Dakika

Fas, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanımına onayı verdi.

Çin'den yayılan korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış sürerken aşılara yönelik çalışmalar da devam ediyor. Son olarak Fas Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının acil kullanım için onay verdi.

Fas hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkenin korona virüs karşı verdiği mücadele kapsamında Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısından 65 milyon doz alınmasının yanı sıra AstraZeneca'dan da aynı sayıda doz alınacağı açıklandı. Fas hükümeti, aşılamanın ne zaman başlayacağına yönelik henüz tarih vermedi.

Öte yandan, Fast'ta korona virüs vaka sayısı 447 bin 81'e yükselirken korona virüsten kaynaklanan can kaybı 7 bin 618 oldu.

-İHA-