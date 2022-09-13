Faslı üst düzey askeri heyet, İsrail'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Faslı üst düzey askeri heyet, İsrail'de temaslarda bulundu

13.09.2022 12:08
Faslı üst düzey askeri heyet, İsrail'de temaslarda bulundu

Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Faruk Bilhayr, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi ile bir araya geldi.

Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Faruk Bilhayr, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi ile bir araya geldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilhayr başkanlığındaki Fas heyeti, 12-15 Eylül tarihlerinde 25 ülkeden askeri misyonun katılımıyla İsrail'de düzenlenen Uluslararası Askeri Yenilenme Konferansı çerçevesinde İsrail'i ziyaret etti.

General Bilhayr, İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi tarafından İsrail Genelkurmay karargahında resmi bir törenle karşılandı.

Açıklamada ziyaretin, Fas'tan İsrail'e bu düzeyde gerçekleştirilen ilk kez resmi ziyaret olduğu vurgulandı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı. Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail ile yakın dönemde normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.

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İsrail'in Rabat Büyükelçisi, hakkındaki taciz iddialarını yalanladı İsrail'in Rabat Büyükelçisi, hakkındaki taciz iddialarını yalanladı Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi, İsrail'de Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi, İsrail'de
Kaynak: AA

İsrail, Eylül, Fas, Güncel, Son Dakika

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