Fas sınırından İspanya'ya 491 düzensiz göçmen girdi - Son Dakika
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Fas sınırından İspanya'ya 491 düzensiz göçmen girdi

02.03.2022 17:04
Fas sınırından İspanya'ya 491 düzensiz göçmen girdi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinde, 491 düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya tarafına geçtiği bildirildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinde, 491 düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya tarafına geçtiği bildirildi.

Melilla Valisi Sabrina Moh tarafından basına yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 kişilik düzensiz göçmen grubunun sınır hattına geldiği ve bunlardan 491'inin kente girdiği belirtildi.

Güney Sahra ülkelerinden gelen ve sınırdaki iki aşamalı 6 metrelik tel örgüleri aşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin güvenlik güçlerine taş ve kesici aletlerle karşı koymaya çalıştığı, olaylar sırasında göçmenlerden 20, polisten de 16 kişinin hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Melilla'daki Fas-İspanya sınırından düzensiz göçmen geçişi sıkça görülüyor.

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Kuzey Afrika, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fas sınırından İspanya'ya 491 düzensiz göçmen girdi - Son Dakika
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