Fas sınırından İspanya'ya düzensiz göçmen akını - Son Dakika

İspanya'nın kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'daki Fas sınır hattında bu sabah yaklaşık 300 kadar düzensiz göçmenin İspanya tarafına geçme girişimi sırasında bir göçmenin öldüğü bildirildi.

Melilla kenti yerel yönetiminden İspanyol basınına yapılan açıklamada, saat 06.00 sıralarında yüksek duvarları ve dikenli telleri aşarak İspanya tarafına geçmeye çalışan 300 kadar düzensiz göçmenden birinin, 4 metre yüksekliğindeki tel örgülerden düşerek hayatını kaybettiği kaydedildi.

İspanya tarafına 50 kadar düzensiz göçmenin geçtiği bildirilirken, sınır hattındaki dikenli tellere takılarak vücutlarında kesikler oluşan veya düşen 8 düzensiz göçmen ile olaya müdahale eden jandarma görevlilerinden 3'ünün hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Melilla'daki İspanya-Fas sınırında son olarak nisan ayında benzer bir düzensiz göçmen akını yaşanmış, 260 göçmenden 50'si İspanya tarafına geçmişti.