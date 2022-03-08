Fas sınırından İspanya'ya yüzlerce düzensiz göçmenin girişi engellendi - Son Dakika
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Fas sınırından İspanya'ya yüzlerce düzensiz göçmenin girişi engellendi

08.03.2022 23:40
Fas sınırından İspanya'ya yüzlerce düzensiz göçmenin girişi engellendi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kenti valiliği, Fas güvenlik güçlerinin yüzlerce düzensiz göçmenin kente girişini engellediğini duyurdu.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kenti valiliği, Fas güvenlik güçlerinin yüzlerce düzensiz göçmenin kente girişini engellediğini duyurdu.

Yerel basına göre Melilla valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sınır muhafızları, bu sabah, kentin sınırlarından koordineli ve düzenli bir şekilde gruplar halinde yaklaşan yaklaşık 1000 düzensiz göçmeni tespit etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaklaşık 400 kişiden oluşan bir grubun, kent sınırlarına ulaşmayı başardığı ancak Fas güvenlik güçlerince Melilla'ya girişlerinin engellendiği kaydedildi.

Öte yandan Fas'ın Nador İnsan Hakları Derneği, yaklaşık 500 düzensiz göçmenin sınırı geçerek Melilla'ya sızma girişiminin tespit edildiğini açıkladı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu göçmenlerin Sahra Altı Afrika ve Sudan'dan geldikleri ifade edildi.

Melilla'daki Fas-İspanya sınırı sıkça düzensiz göçmenlerin giriş çabalarına sahne oluyor.

Fas yönetimi, ülkenin en kuzeyinde yer alan ve İspanya'nın kontrolünde olan etrafı dikenli tellerle çevrili Melilla ve Septe (Ceuta) kentlerini, İspanya tarafından işgal edilmiş Fas topraklarındaki ileri karakolları olarak değerlendiriyor.

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Kuzey Afrika, İspanya, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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