Fas Sultanı Muley İsmail'in 1000 çocuğu var mıydı? Bilim insanları ne diyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fas Sultanı Muley İsmail'in 1000 çocuğu var mıydı? Bilim insanları ne diyor? - Son Dakika Dünya

Fas Sultanı Muley İsmail'in 1000 çocuğu var mıydı? Bilim insanları ne diyor?

6 saat önce

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Fas Sultanı Muley İsmail, tarihte en fazla çocuğu olan baba ünvanına sahip. İsmail'in çocuklarının sayısının 867 olduğu belirtiliyor; bu rakamın 1171 olduğu da iddia ediliyor. Bilim insanları bu rekorun gerçekleşme ihtimalini araştırdı.

Fas Sultanı Muley İsmail'in 1000 çocuğu var mıydı? Bilim insanları ne diyor?, System.String[]

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, Fas Sultanı Muley İsmail, tarihte en fazla çocuğu olan baba ünvanına sahip. İsmail'in çocuklarının sayısının 867 olduğu belirtiliyor; bu rakamın 1171 olduğu da iddia ediliyor.


Bilim insanları bu rekorun gerçekleşme ihtimalini araştırdı.

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Fas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:33 
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