Fas'ta 104 kişiye korona nedeniyle karantinada - Son Dakika
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Fas'ta 104 kişiye korona nedeniyle karantinada

7 saat önce

İtalya'dan gelen bir Fas vatandaşının korona virüsü taşıyıcısı olduğunun doğrulanmasının ardından Fas Sağlık Bakanlığı, aynı uçaktaki mürettabat dahil 104 kişinin daha karantinaya alındığını duyurdu.

Fas'ta 104 kişiye korona nedeniyle karantinada, System.String[]

İtalya'dan gelen bir Fas vatandaşının korona virüsü taşıyıcısı olduğunun doğrulanmasının ardından Fas Sağlık Bakanlığı, aynı uçaktaki mürettabat dahil 104 kişinin daha karantinaya alındığını duyurdu. Fas'ın Kazablanka şehrindeki ilk vakanın ardından bu sabah da Kenitra'da Çin uyruklu bir kişinin korona virüsü semptomları göstermesi nedeniyle karantinaya alındı.


İtalya'nın Bergamo şehrinden 27 Şubat tarihinde uçakla Fas'ın Kazablanka şehrine gelen 39 yaşındaki bir Fas vatandaşının korona virüsü semptomları göstermesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Moulay Youssef Hastanesi'nde yapılan testlerin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip korona virüsü vakasının kaydedildiğini duyurmuştu. Fas Sağlık Bakanı Halit Ait Talib, korona hastası ile aynı uçakta seyahat eden 104 yolcunun ve mürettebatın da önlem amacıyla karantina altına alındığı belirtti.


Panik yayılıyor


Fas'ın başkenti Rabat'ın 30 km kuzeyinde bulunan Kenitra şehrinde Çin uyruklu bir kişi korona şüphesiyle karantinaya alındı. Kenitralı sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Honjo Winzho adlı Çinli'nin test sonuçlarının henüz doğrulanmadığı bildirildi. Winzho'nun Faslı bir iş arkadaşı "Çin vatandaşı olan 32 yaşındaki Honjo Winzho, Kenitra'nın sanayi bölgesindeki yabancı bir firmada çalışıyor. Söz konusu kişi, Çin'den Fas'a 21 gün önce Kazablanka Muhammed V Havalimanı üzerinden geldi. Kenitra'da işbaşı yapmadan önce yaklaşık iki hafta Kazablanka'da kaldı" ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Faslı, "Grip nedeniyle zorluk yaşayan Çinli sağlık durumunun kontrol edilmesi için polikliniğe yönlendirildi. Ancak, korona virüsü taşıyıcısı olmasından endişelenilmesi üzerine bir poliklinik yetkilisi Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden duruma müdahale etmesini talep etti" ifadelerini kullandı.


Kenitra'daki Al İdrissi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Winzho, karantinanın ardından detaylı olarak testlere tabi tutuluyor. Hastanın virüs taşıyıcısı olduğu henüz doğrulanmazken çalıştığı firma çalışanları arasıda tüm uyarılara rağmen panik yaşandığı gözlemlendi.


Dünya da hızla yayılan ve Fas'ta da ilk vakası kaydedilen korona virüsü endişesiyle, Fas'ta her yıl düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı iptal edildi. Fas Tarım, Deniz Balıkçılığı, Kırsal Kalkınma, Su ve Ormancılık Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan resmi duyuruda 14-19 Nisan tarihlerinde Meknes'te 15'incisinin organize edilmesi planlanan fuarın bu yıl gerçekleştirilmeyeceği ifade edildi. - RABAT

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
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