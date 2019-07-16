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Fas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

3 saat önce

Fas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Fas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Fas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenledi.
Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği tarafından başkentte düzenlenen törene, Faslı yetkililer ile milletvekillerinin yanı sıra birçok ülkenin büyükelçisi katıldı.
Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan törende yaptığı konuşmada, Fas yönetimi ve halkına 15 Temmuz başarısız darbe girişimi karşısındaki tutumları nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Fas yönetiminin ve halkının 15 Temmuz başarısız darbe girişimi olaylarından kısa bir süre sonra Türk halkına ve hükümetine desteğini gösterdiğine işaret eden Doğan, Rabat'ın darbeyi planlayan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) okullarını kapatma kararından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Büyükelçi Doğan, başta Faslı Cevad Merrun olmak üzere darbeye karşı mücadele eden tüm şehitleri minnetle andıklarını ifade etti.
Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:21 Kaynak: AA
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