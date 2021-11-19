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Fas'ta 150 bin yaşındaki "dünyanın en eski ziynet eşyaları" sergilendi - Son Dakika

Fas'ta 150 bin yaşındaki "dünyanın en eski ziynet eşyaları" sergilendi

19.11.2021 00:02

Fas'ta iki ay önce keşfedilen "dünyanın en eski ziynet eşyaları" başkent Rabat'taki tarihi Şellah bölgesinde sergilenmeye başladı.

Fas'ta iki ay önce keşfedilen "dünyanın en eski ziynet eşyaları" başkent Rabat'taki tarihi Şellah bölgesinde sergilenmeye başladı.

ABD'li ve Faslı bilim adamlarının, eylül ayında Fas'ın batısındaki Suveyra kenti yakınlarındaki Bizmun Mağarası'nda keşfettiği, kurutularak şekil verilmiş 150 bin yıl öncesine tarihlenen 32 parça deniz kabuğundan oluşan koleksiyon, Fas Kültür ve İletişim Bakanlığı tarafından tanıtıldı.

Rabat'taki Ulusal Arkeoloji ve Miras Enstitüsünde Fas Tarihi Alternatif Kaynaklar Laboratuvarı Müdürü Abdulcelil Buzukar, sergi kapsamında düzenlenen basın toplantısında keşifle ilgili bilgi verdi.

Buzukar, insanoğlunun 150 bin yıl önce deniz kenarından topladığı deniz kabuklarını delerek, demir oksit bakımından zengin kırmızı bir maddeyle boyadığını ifade etti.

Bu deniz kabuklarının ve salyangozların sadece ziynet eşyası olarak değil insanlar arası iletişimde de kullanıldığına dikkati çeken Buzukar, keşif sayesinde vardıkları sonuçlarla ilgili şunları kaydetti:

"Bu buluşla ortaya çıkan sonuçlardan biri simge olgusudur. Bu deniz kabuklarının, süs eşyasının yanı sıra simge olarak da kullanılması, dilin varlığına işaret etmektedir. Çünkü simgelerin kullanılması için bir dilin olması gerekir. Bu bakımdan, bu keşfi, dillerin ortaya çıkışıyla ilişkilendirebiliriz."

Ayrıca bu keşifle, kimliklerin ortaya çıktığının söylenebileceğini kaydeden Buzukar, "İnsanlar kendi yaşam alanlarından 50 kilometre kadar uzaktan aynı türden kabukları toplayıp getiriyorsa bu, o insan grupları arasında ortak paydalar olduğunu, aidiyetler ve kimliklerin oluştuğunu gösterir." dedi.

Buzukar, söz konusu deniz kabuklarının sadece Fas'ta kullanılmadığını, Cezayir gibi kuzey Afrika'da başka ülkelerde 35 bin, güney Afrika'da ise 75 bin yıllık objeler bulunduğunu sözlerine ekledi.

Fas'ta 150 bin yaşındaki dünyanın en eski ziynet eşyaları sergilendi
Fas'ta 150 bin yaşındaki dünyanın en eski ziynet eşyaları sergilendi
Fas'ta 150 bin yaşındaki dünyanın en eski ziynet eşyaları sergilendi
Fas'ta 150 bin yaşındaki dünyanın en eski ziynet eşyaları sergilendi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Arkeoloji, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta 150 bin yaşındaki 'dünyanın en eski ziynet eşyaları' sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta 150 bin yaşındaki "dünyanın en eski ziynet eşyaları" sergilendi - Son Dakika
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