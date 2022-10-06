Fas'ta "17. Uluslararası Tasavvuf Forumu" başladı - Son Dakika
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Fas'ta "17. Uluslararası Tasavvuf Forumu" başladı

06.10.2022 15:14

Fas'ta Avrupa Akdeniz Çağdaş İslam Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen "17. Uluslararası Tasavvuf Forumu" başladı.

Fas'ta Avrupa Akdeniz Çağdaş İslam Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen "17. Uluslararası Tasavvuf Forumu" başladı.

Berkan kentinin Medag beldesinde "Tasavvuf ve Amel Talebi: Bireyin ıslahından toplumun inşasına" başlığıyla düzenlenen etkinliğin moderatörü Munir el-Kadiri Budeşiş, açılış konuşmasında, buluşmanın akademik ve ilmi olarak maneviyat, ahlak ve bilgiyi harmanladığını söyledi.

Manevi ve ahlaki eğitimin, dürüstlük ve samimiyet gibi değerlerle birleşerek ilerleyebileceğini vurgulayan Budeşiş, "Samimiyetsiz çalışmak ruhsuz bir beden gibidir." şeklinde konuştu.

Faslı ve uluslararası birçok alim, akademisyen ve tarikat mensubunun katılım gösterdiği forum, çeşitli ilmi oturumlarla 10 Ekim tarihine kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

İslam Araştırmaları Merkezi, Akdeniz, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta '17. Uluslararası Tasavvuf Forumu' başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fas'ta "17. Uluslararası Tasavvuf Forumu" başladı - Son Dakika
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