Fas'ta "17. Uluslararası Tasavvuf Forumu" başladı

Fas'ta Avrupa Akdeniz Çağdaş İslam Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen "17. Uluslararası Tasavvuf Forumu" başladı.

Berkan kentinin Medag beldesinde "Tasavvuf ve Amel Talebi: Bireyin ıslahından toplumun inşasına" başlığıyla düzenlenen etkinliğin moderatörü Munir el-Kadiri Budeşiş, açılış konuşmasında, buluşmanın akademik ve ilmi olarak maneviyat, ahlak ve bilgiyi harmanladığını söyledi.

Manevi ve ahlaki eğitimin, dürüstlük ve samimiyet gibi değerlerle birleşerek ilerleyebileceğini vurgulayan Budeşiş, "Samimiyetsiz çalışmak ruhsuz bir beden gibidir." şeklinde konuştu.

Faslı ve uluslararası birçok alim, akademisyen ve tarikat mensubunun katılım gösterdiği forum, çeşitli ilmi oturumlarla 10 Ekim tarihine kadar devam edecek.