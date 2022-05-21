Fas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Düzenlenen etkinlikten detaylar

İstiklal Marşının okunması

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın konuşması

Çocukların şiir ve müzik etkinliği RABAT (AA) – Türkiye'nin Fas Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği düzenledi.

Başkent Rabat'taki büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Fas'ın çeşitli kentlerinde yaşayan çok sayıda Türkiyeli aile çocuklarıyla birlikte katıldı.

Açılışta konuşan Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, bu bayramların bir vatan sahibi olmanın anlam ve önemini hatırlattığına dikkat çekerek, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süreden sonra yeniden bu bayramları kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Etkinliğe uzaktan yakından katılan tüm ailelere teşekkür eden Doğan, yakın zamanda Rabat'taki görevinin sona ereceğini, bu vesileyle de vatandaşlarla ülkeden ayrılmadan önce bir araya geldiklerini kaydetti.

Çocukların coşkuyla şiir ve şarkılar söyledikleri etkinlikte, ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin bir fotoğraf sergisi de yapıldı.

Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da kutlandığı program, Türk lezzetlerinin konuklara ikram edildiği resepsiyon ile son buldu.