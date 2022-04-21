Fas'ta 2021 yılında 1121 hükümlü eğitim diploması aldı - Son Dakika
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Fas'ta 2021 yılında 1121 hükümlü eğitim diploması aldı

21.04.2022 02:49
Fas'ta 2021 yılında 1121 hükümlü eğitim diploması aldı

Fas'taki cezaevlerinde 1121 mahkum, 2020-2021 eğitim döneminde lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora diploması aldı.

Fas'taki cezaevlerinde 1121 mahkum, 2020-2021 eğitim döneminde lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora diploması aldı.

Fas Cezaevleri Yönetimi ve Yeniden Topluma Kazandırma Genel Komiserliği tarafından hazırlanan raporda, 444'ü lise, 150'si üniversite, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 1121 mahkumun değişik alanlarda eğitim diploması aldığı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıdaki akademik kontenjana dikkat çekilen raporda, buna rağmen ülkedeki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 90 bin mahkum arasından 4 bin 247 kişinin 2020-2021 eğitim yılında eğitim programlarına başvuruda bulunduğuna dikkat çekildi.

Raporda, mahkumlarla ilgilenen 11 derneğin desteğiyle bu süre zarfında 3 bin 426 kişinin de okur yazarlık sertifikasına kavuştuğu vurgulandı.

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Yüksek Lisans, Üniversite, Doktora, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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