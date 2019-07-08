Fas'ta 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
39 dakika önce
Fas emniyet güçleri, ülkeden Avrupa'ya çıkarılmak istenen 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi.
Fas
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:34 Kaynak: AA
emniyet güçleri, ülkeden Avrupa
'ya çıkarılmak istenen 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi.
Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tanger Med Limanı'nda, uluslararası nakliyede kullanılan 3 kamyona yüklenmiş 27 ton 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 3 şoför ile 3 yardımcısının gözaltına alındığı belirtilirken, söz konusu kamyonların endüstriyel ekipman taşımak için Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkmaya hazırlandığı kaydedildi.
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