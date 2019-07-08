Son Dakika Haberleri: Fas'ta 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
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Fas'ta 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

39 dakika önce

Fas emniyet güçleri, ülkeden Avrupa'ya çıkarılmak istenen 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi.

Fas'ta 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]
Fas emniyet güçleri, ülkeden Avrupa'ya çıkarılmak istenen 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi.
Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tanger Med Limanı'nda, uluslararası nakliyede kullanılan 3 kamyona yüklenmiş 27 ton 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 3 şoför ile 3 yardımcısının gözaltına alındığı belirtilirken, söz konusu kamyonların endüstriyel ekipman taşımak için Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkmaya hazırlandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:34 Kaynak: AA
Avrupa, Fas, Güncel
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