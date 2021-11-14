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Fas'ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı - Son Dakika

Fas'ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı

14.11.2021 23:30

Fas'ın başkenti Rabat ile Kenitra arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Fas'ın başkenti Rabat ile Kenitra arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Fas'ın başkenti Rabat ile Kenitra kenti arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın yoğun sis nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Fas'ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı
Fas'ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı
Fas'ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı
Fas'ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı

Zincirleme Trafik Kazası, Fas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fas'ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı - Son Dakika


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