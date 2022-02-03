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Fas'ta 3 gündür kuyuda mahsur bulunan küçük çocuk için gergin bekleyiş sürüyor - Son Dakika

Fas'ta 3 gündür kuyuda mahsur bulunan küçük çocuk için gergin bekleyiş sürüyor

03.02.2022 22:40
Fas'ta 3 gündür kuyuda mahsur bulunan küçük çocuk için gergin bekleyiş sürüyor

Fas'ta 32 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan, üç gündür kurtarılmayı bekliyor.

Fas'ta 32 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan, üç gündür kurtarılmayı bekliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde bir kuyuda mahsur kalan küçük çocuğu kurtarmak için salı gününden bu yana çalışmalar yürütülüyor.

İlgili birimler ve sivil savunma ekiplerinin, kuyunun çevresinde gerçekleştirdiği kazı çalışmalarına rağmen çocuk hala kuyudan çıkarılamadı.

Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulunduruluyor.

Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hala hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen de veriliyor.

Sosyal medya platformlarında da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayyan'la ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Fas hükümet sözcüsü de konuyla ilgili açıklamasında, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vermiş; bölge sakinlerine de olay yerinde toplanmama ve kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırmama çağrısında bulunmuştu.

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Salı, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta 3 gündür kuyuda mahsur bulunan küçük çocuk için gergin bekleyiş sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta 3 gündür kuyuda mahsur bulunan küçük çocuk için gergin bekleyiş sürüyor - Son Dakika
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