Fas'ta 3 milyon ihtiyaç sahibine ramazan yardımı yapılacak - Son Dakika
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Fas'ta 3 milyon ihtiyaç sahibine ramazan yardımı yapılacak

05.04.2022 23:34
Fas'ta 3 milyon ihtiyaç sahibine ramazan yardımı yapılacak

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, ramazan ayı vesilesiyle 3 milyon ihtiyaç sahibinin yararlanacağı gıda yardımı programını başlattı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, ramazan ayı vesilesiyle 3 milyon ihtiyaç sahibinin yararlanacağı gıda yardımı programını başlattı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberinde, Kral 6'ncı Muhammed'in, 5'inci Muhammed Dayanışma Vakfı tarafından ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen "Ramazan 1443" ulusal programını başlattığı belirtildi.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen yardım kampanyasıyla, özellikle dul kadınlar, yaşlılar ve özel ihtiyaçları olan kişiler olmak üzere sosyal açıdan muhtaç durumdaki insanlara yardım yapılması amaçlanıyor.

Ramazan 1443 programından ülkenin 83 bölgesinde, çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan yaklaşık 600 bin aileden oluşan 3 milyon kişinin istifade etmesi beklenirken, söz konusu yardımların 10 milyon doları aştığı ifade ediliyor.

Söz konusu yardımlar ülkenin 83 bölgesinde kurulacak 1800 noktadan dağıtılacak.

İlk defa 1998'de başlatılan yardım programından bugüne kadar yüzbinlerce Faslı muhtaç aile istifade ederken, yapılan yardımların maliyeti 150 milyon doları aşmış durumda.

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Ramazan, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta 3 milyon ihtiyaç sahibine ramazan yardımı yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta 3 milyon ihtiyaç sahibine ramazan yardımı yapılacak - Son Dakika
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