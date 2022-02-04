Üye Girişi
Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuk üçüncü günün sonunda kurtarılmaya yakın - Son Dakika

Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuk üçüncü günün sonunda kurtarılmaya yakın

04.02.2022 14:39
Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuk üçüncü günün sonunda kurtarılmaya yakın

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmalarında üçüncü günün sonunda umutlar arttı.

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmalarında üçüncü günün sonunda umutlar arttı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri yaklaşık 70 saattir kurtarılmayı bekleyen küçük çocuk için adeta zamanla yarışıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde salı gününden bu yana bir kuyuda mahsur kalan Rayyan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için aşağıya birilerini indirme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Ekipler, halihazırda kuyunun etrafını kazma şeklinde belirlenen üçüncü planı uyguluyor.

Çocuğa ulaşmaya 2 metre kaldı

Fas'ta devlete bağlı Kanal 1'in internet sitesinde kurtarma ekiplerine dayandırılan haberde, kurtarma ekiplerinin çocuğa ulaşmasına 2 metre mesafe kaldığı bilgisi verildi.

Kuyuya paralel 30 metrelik kazı yapıldığı, sonrasında yatay kazı yapma aşamasına geçileceği ve çocuğu çıkarmak için 3 metrelik bir delik açılacağı kaydedildi.

"Büyük bir kahramanlık örneği sergilediler"

Faslı gazeteci İtimad Selam da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede çalışan ekipleri tebrik ederek, "Özellikle buldozer sürücüleri, gece gündüz demeden çalışıyor. Kurtarma çalışmaları başladığından beri büyük bir kahramanlık örneği sergileyen bu sürücülere selam olsun." ifadesini kullandı.

Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen ve su veriliyor.

YORUMLAR
500

Salı, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuk üçüncü günün sonunda kurtarılmaya yakın - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:13 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Esra yaşıyor mu?
14:06 Fırın çalışanını öldüresiye dövüp kaçtılar! Talihsiz adam yaşam mücadelesi veriyor
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
13:57 Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:45:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuk üçüncü günün sonunda kurtarılmaya yakın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement