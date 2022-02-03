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Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen küçük çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen küçük çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor

03.02.2022 20:53

Fas'ta 32 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fas'ta 32 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fas hükümet sözcüsü Mustafa Baytas, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğinde bir kuyuda mahsur kalan 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kurtarma ekiplerinin, Başbakan, İçişleri ve Sağlık Bakanlarının gözetiminde 3 senaryo belirlediğini ifade eden Baytas, ilk senaryonun kuyunun genişletilmesi şeklinde olduğunu, bu seçenekte toprak ve taşların düşme ihtimalinin göz önünde bulundurulduğunu aktardı.

İkinci senaryonun, kurtarma ekiplerinden kişilerin kuyuya indirilmesi şeklinde belirlendiğini ve bu planın uygulanmaya çalışıldığını ancak engellere çarptıkları için inemediklerini ifade eden Baytas, üçüncü senaryoda ise paralel sondaj yapılarak kuyuya bir geçiş açmanın ve böylece çocuğun kurtarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Baytas, bölge sakinlerine de olay yerinde toplanmama ve kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırmama çağrısında bulundu.

Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hala hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen de veriliyor.

Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen küçük çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor
Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen küçük çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor
Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen küçük çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor
Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen küçük çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor

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Başbakan, Hükümet, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen küçük çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen küçük çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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