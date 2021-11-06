Fas'ta 350 bin kişinin katıldığı Yeşil Yürüyüş'ün 46. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi - Son Dakika

Fas'ın güneyindeki Batı Sahra bölgesinin İspanya'nın sömürgesinden kurtuluşu için 350 bin kişinin katılımıyla düzenlenen "Yeşil Yürüyüş"ün 46. yıl dönümü münasebetiyle başkent Rabat'ta fotoğraf sergisi açıldı.

Dönemin Fas Kralı 2'nci Hasan'ın emriyle başlayan ve tarihe "Yeşil Yürüyüş" olarak geçen olayın yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı El-Mehdi Binsaid serginin açılışını gerçekleştirdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Binsaid, sergiyle yeni nesillere, kendilerinden öncekilerin Fas için yaptıkları fedakarlıkları hatırlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Binsaid, yıl dönümü kapsamında Rabat'ta bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in de bugün Yeşil Yürüyüş'ün 46. yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma yapması ve Batı Sahra konusundaki gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Batı Sahra sorunu

İspanya'nın, Batı Sahra'daki sömürgesine karşı 1970'te başlayan ayaklanmalar, Polisario Cephesi'nin kurulması ile sonuçlanmış ancak sömürge karşıtı bu isyan daha sonra Cephe'nin bağımsızlık mücadelesine dönüşmüştü.

Batı Sahra halkını temsil ettiğini öne süren Polisario Cephesi, bölgenin bağımsızlığı için ilk fırsatı Uluslararası Adalet Divanı'nda elde etmişti. 1975 yılında toplanan Uluslararası Adalet Divanı, Batı Sahra halkının "kendi kaderini tayin etme hakkı" olduğunu ilan etmişti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı üzerine İspanya, bölgede referandum yapmayı önermiş ve çıkacak sonuca bağlı kalacağını taahhüt etmişti. Referandum kararı alınmasının ardından dönemin Fas Kralı 2'nci Hasan 5 Kasım 1975'te halka "Yeşil Yürüyüş" emrini vermişti. 6 Kasım'da başlayan ve 350 bin Faslının katıldığı ifade edilen yürüyüş 9 Kasım'da sona ermişti.

Bu olayın ardından İspanya'nın bölgeden çekilmesiyle Batı Sahra'yı kendi topraklarına katan Fas ile Polisario Cephesi arasında yaşanan gerginlik ise halen devam ediyor.

???????