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Fas'ta 4 gün önce kuyuya düşen küçük çocuğa ulaşmaya son 2 metre kaldı - Son Dakika

Fas'ta 4 gün önce kuyuya düşen küçük çocuğa ulaşmaya son 2 metre kaldı

05.02.2022 14:54
Fas'ta 4 gün önce kuyuya düşen küçük çocuğa ulaşmaya son 2 metre kaldı

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan'ı kurtarma çalışmalarında işçiler yatay kazı yöntemine geçerken, küçük çocuğa ulaşmaya sadece 2 metre kaldı.

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan'ı kurtarma çalışmalarında işçiler yatay kazı yöntemine geçerken, küçük çocuğa ulaşmaya sadece 2 metre kaldı.

Fas'ın Şafşavat şehrindeki Temurt bölgesine bağlı İğtan köyünde evinin yakınındaki kurumuş kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan'ı kurtarma çalışmalarında yeni bir sürece geçildi. Dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği kurtarma operasyonunda 96. saate yaklaşılırken, cuma akşamı dikey düzlemde yapılan kazı istenilen derinliğe ulaştıktan sonra şimdi de yatay kazı yönetimine geçildi. Ekipler artık çalışmalara insan gücüyle devam edecek. Yatay düzlemde ilerleyerek kuyunun zeminindeki Rayan'a ulaşılması bekleniyor. Kurtarma operasyonunda toprak kayması riski nedeniyle çalışmaların yavaşlamaması ve kurtarma ekibinin zarar görmemesi için zemine büyük ve geniş demir borular döşenerek ilerleniyor. Böylece demir borularla tünel oluşturulması hedefleniyor.

Kurtarma operasyonunda görevli Abdelhadi Al-Thamrani'den alınan bilgiye göre kazı esnasında karşılaşılan bir kaya ekiplere zaman kaybettirdi. Ancak kaydedilen ilerleme sonucu Rayan'a ulaşmaya yaklaşık 2 metre kaldığı öğrenildi. Rayan'ın durumunu gözlemlemek için kuyunun içerisine yerleştirilen kamera kayıtlarında küçük çocuğun halen hayatta olduğu tespit edilirken, kamera kayıtlarını yalnızca yetkililer görebiliyor.

Rayan'ı kurtarma operasyonunun Fas ve dünya kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından yüzlerce kişi kazı çalışmasının olduğu İğran köyüne ulaşmaya çalışıyor. Polis kazı alanındaki insan yoğunluğunu azaltmaya çalışırken, köye girişler de kontrol altına aldı.

Salı günü yerel saatle 15.00 sularında Rayan'ın kuyuya düşmesinin ardından doğrudan kuyuya inme çabaları sonuçsuz kalmıştı. Çarşamba günü sabah saatlerinde buldozerler ve iş makineleri ile kazı çalışmalarına başlanmıştı. Zeminin kazı için zorluklar barındırması ve zaman zaman toprak kaymalarının yaşanması nedeniyle cuma akşam saatlerine kadar devam eden dikey kazıda 32 metreyi aşan derinliğe ulaşılmıştı. - RABAT

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Cuma, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fas'ta 4 gün önce kuyuya düşen küçük çocuğa ulaşmaya son 2 metre kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta 4 gün önce kuyuya düşen küçük çocuğa ulaşmaya son 2 metre kaldı - Son Dakika
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