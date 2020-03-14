Fas'ta 9 yeni Korona vakası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fas'ta 9 yeni Korona vakası - Son Dakika

Fas'ta 9 yeni Korona vakası

6 saat önce

Fas Sağlık Bakanlığı, 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Fas'ta 9 yeni Korona vakası, System.String[]

Fas Sağlık Bakanlığı, 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.


Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla 9 kişide daha Korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki korona virüsü (Covid-19) vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Korona virüsü semptomlarıyla hastanede müşahade altında tutulan 9 kişinin test sonuçlarının bugün çıktığını ve sonuçların pozitif olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastaların 5 farklı şehirde olduğunu kaydetti. Daha önce açıklanan vak'alar Kazablanka, Marakei ve Fez şehirlerindeyken yeni tespit edilen vak'alar ile başkent Rabat da dahil olmak üzere toplamda 8 şehirde 17 kişinin virüs taşıdığı doğrulanmış oldu.


Test sayısı yetersiz


Fas'ta ilk vak'anın tespit edildiği 2 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında yalnızca 100 kişiye test yapılabildi. Çeşitli hastalardan alınan örnekler, patolojik incelemeden geçirilmek üzere başkent Rabat'taki bir laboratuvara getiriliyordu. Ülkedeki sağlık sisteminin yetersizliğinden şikayetçi olan halk ve uzmanlar, vak'a sayısının yüzlerce olduğunu ancak kendilerinden bu bilginin saklandığını ve yeterince test yapılamadığı için de tüm hastaların tespit edilemediğini öne sürüyor. - RABAT

Sağlık Bakanlığı, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:57:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas'ta 9 yeni Korona vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]