Söz konusu af kapsamında 834 tutuklunun yanı sıra yargılamaları devam eden 134 kişinin daha bulunduğu belirtilen açıklamada, geri kalan 11 mahkumun da "terör" suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edildi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli suçlardan hüküm giyen veya yargılanan 979 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas'ta 979 kişiye Kurban Bayramı affı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.