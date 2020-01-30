Fas'ta ABD'nin sözde barış planını reddeden bildiri imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas'ta ABD'nin sözde barış planını reddeden bildiri imzalandı - Son Dakika

Fas'ta ABD'nin sözde barış planını reddeden bildiri imzalandı

12 dakika önce

Faslı birçok alim, aydın ve akademisyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı reddeden bir bildiri imzaladı.

Fas'ta ABD'nin sözde barış planını reddeden bildiri imzalandı, System.String[]

Faslı birçok alim, aydın ve akademisyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı reddeden bir bildiri imzaladı.

Aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Başkanı Ahmed Viyhman ve İslam alimi Abdullah Nehari'nin de bulunduğu onlarca alim, aydın ve akademisyenin imzaladığı bildiride, Filistin halkının ve Müslümanların haklarının desteklendiği belirtildi.

"Bu planı reddediyoruz. ABD'nin tüm planları, Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Siyonizm'in kazanmasını amaçlamaktadır." ifadelerine yer verilen bildiride, Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın dini konular olduğu ve kimsenin bunlar üzerinden "ticaret yapmaya" ya da bu meselelerde ödün vermeye hakkı olmadığı vurgulandı.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.


Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.


Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Meksika sınırında "en uzun" kaçakçılık tüneli keşfedildi
Trump: Onu dinleseydim, şu an 6'ncı dünya savaşındaydık ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:54:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas'ta ABD'nin sözde barış planını reddeden bildiri imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]