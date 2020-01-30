Fas'ta ABD'nin sözde barış planını reddeden bildiri imzalandı - Son Dakika

Faslı birçok alim, aydın ve akademisyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı reddeden bir bildiri imzaladı.

Aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Başkanı Ahmed Viyhman ve İslam alimi Abdullah Nehari'nin de bulunduğu onlarca alim, aydın ve akademisyenin imzaladığı bildiride, Filistin halkının ve Müslümanların haklarının desteklendiği belirtildi.

"Bu planı reddediyoruz. ABD'nin tüm planları, Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Siyonizm'in kazanmasını amaçlamaktadır." ifadelerine yer verilen bildiride, Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın dini konular olduğu ve kimsenin bunlar üzerinden "ticaret yapmaya" ya da bu meselelerde ödün vermeye hakkı olmadığı vurgulandı.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.



Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.