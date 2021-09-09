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Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisinden, "seçimlerin son saatlerinde ihlallere karşı durun" çağrısı - Son Dakika

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisinden, "seçimlerin son saatlerinde ihlallere karşı durun" çağrısı

09.09.2021 01:37
Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisinden,

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), resmi makamlara, ülkede devam eden seçimlerde ihlallere karşı koymaları çağrısı yaparak seçimlerin son saatlerinde ihlallerin artabileceğini bildirdi.

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), resmi makamlara, ülkede devam eden seçimlerde ihlallere karşı koymaları çağrısı yaparak seçimlerin son saatlerinde ihlallerin artabileceğini bildirdi.

PJD Seçim Kampanyası Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "Tehlikeli ihlalleri kınıyoruz, seçimlerin son saatlerinde artması ihtimalinden dolayı ulusal ve yerel ilgili makamlara buna karşı ivedilikle sert bir şekilde karşı koymaları çağrısı yapıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu ihlallerin seçime zarar verip güvenilirliğine gölge düşüreceği hatırlatıldı.

Başta seçim merkezleri çevresinde para dağıtılmaya devam edildiği, tebligatta bulunulmasına rağmen ilgili makamların bunlara müdahale etmediği şeklinde çok sayıda ihlalin vuku bulduğuna işaret edilen açıklamada, parti adaylarınca yapılan şikayetlerin, yerel ve ulusal yargı makamları tarafından dikkate alınması istendi.

Ayrıca açıklamada, kanunen yasak olmasın rağmen partinin, seçmenlerin sandık merkezlerine taşınması ve zorbalığın arttığına ilişkin kayıt tuttuğu belirtildi.

36 milyon nüfuslu Fas'ta resmi verilere göre yaklaşık 18 milyon seçmen bulunuyor. Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde, bu sene 3 milyondan fazla kişi ilk kez sandık başına gidecek.

Ülkede seçim yarışında öne çıkması beklenen partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Mevcut koalisyon hükümeti PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor. Muhalefet kanadında ise PAM (102 milletvekili), İstiklal Partisi (46 milletvekili), İlerleme ve Sosyalizm (12 milletvekili), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor.

12 bölgenin olduğu Fas'ta, gayriresmi seçim sonuçlarının bu gece yerel saatle 00.00'da açıklanması bekleniyor.

Seçim Kampanyası, Milletvekili, Adalet, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisinden, 'seçimlerin son saatlerinde ihlallere karşı durun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisinden, "seçimlerin son saatlerinde ihlallere karşı durun" çağrısı - Son Dakika
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