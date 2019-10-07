Fas'ta aktivistlere yönelik işkence iddialarına soruşturma talebi

Fas İnsan Hakları Derneği, hapishanelerdeki Rif Hareketi mensubu aktivistlerin "işkenceye maruz kaldığı" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Fas'ın en büyük insan hakları kuruluşu olan Derneğin Başkanı Aziz Gali AA muhabirine yaptığı açıklamada, hapishanelerdeki Rif Hareketi mensuplarının "işkencelere maruz kaldığı" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması talebiyle Yargıtaya şikayet dilekçesi sunduklarını söyledi.

Rif Hareketi mensubu tutukluların sorgu hakimi ve mahkeme karşısındaki ifadelerinin yanı sıra Ulusal İnsan Hakları Kurumunun işkenceleri kanıtlayan raporu nedeniyle böyle bir şikayette bulunduklarını ifade eden Gali, "Her dosyada, özellikle de durum işkenceyle ilgiliyse hakikatin yanında yer almak görevimiz." dedi.

Fas makamlarına bu konuda soruşturma açılması çağrısında bulunan Gali, şikayetlerinin dikkate alınmaması halinde gerçeğin ortaya çıkarılması için Birleşmiş Milletlerin ilgili birimlerine başvurmak durumunda kalacaklarını ifade etti.

Fas Adalet Bakanlığı Temmuz 2017'de Ulusal İnsan Hakları Kurumunun, Rif mensuplarına işkence edildiği yönündeki iddialarla ilgili raporunu yargıya sevk etmişti.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi 5 Nisan'da, 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı.



Rif Hareketi nedir?

Fas'ın kuzeyindeki Er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler patlak vermişti.

İsmini gösterilerin patlak verdiği bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi talebiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici de gözaltına alınmıştı.