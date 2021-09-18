Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi, Ahnuş hükumetine katılmayı kabul etti - Son Dakika

Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi, Ahnuş hükumetine katılmayı kabul etti

Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), hükümeti kurmakla görevlendirilen Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş hükümetine katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), hükümeti kurmakla görevlendirilen Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş hükümetine katılmayı kabul ettiğini açıkladı. PAM Ulusal Konseyi, dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin ilk istişareler çerçevesinde üyelerin, Ahnuş'un gelecek hükümete katılma teklifini oy çokluğuyla kabul ettiğini duyurdu. Partinin, siyasi boyutu ve konumu göz önüne alındığında katılımın önemine işaret edilen açıklamada, hükümeti kurmaya ilişkin istişare sürecinin düzenlemesi konusunda PAM Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi'nin görevlendirildiği aktarıldı. Genel seçimlerde 86 milletvekili çıkararak ikinci olan PAM'ın kararının, koalisyonu kurma yönünde olumlu bir adım olduğu belirtiliyor. Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilliği kazanan RNI birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı. Fas Kralı 6. Muhammed 10 Eylül'de, genel seçimlerden birinci çıkan RNI'nın Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'u hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ahnuş, 13 Eylül'de ülkedeki siyasi parti liderleriyle yeni hükümeti kurmaya yönelik istişarelere başlamıştı.

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