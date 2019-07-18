Son Dakika Haberleri: Fas'ta Avrupalı kadın turistleri öldüren 3 kişi idam cezasına mahkum edildi
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Fas'ta Avrupalı kadın turistleri öldüren 3 kişi idam cezasına mahkum edildi

1 saat önce

Fas'ta, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin öldürülmesine ilişkin davada üç kişi idam cezasına çarptırıldı. Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ile Norveçli Maren Ueland’in cesetleri 17 Aralık’ta ülkenin dağlık bir bölgesinde bulunmuştu

Fas'ta Avrupalı kadın turistleri öldüren 3 kişi idam cezasına mahkum edildi, System.String[]
Fas'ta, Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin öldürülmesine ilişkin davada üç kişi idam cezasına çarptırıldı.

Başkent Rabat'ta Sale Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanıklardan Abdussamed el-Cud, Yunus Uziyad ve Reşid Afati'nin idam cezasına çarptırılmasına karar verildi. Daha önce suçlarını itiraf eden mahkumların karara tepki göstermedikleri belirtildi.
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Fas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:52 
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