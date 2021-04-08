Fas'ta bakırcılık geleneği sahte ürünler ve Kovid-19'a rağmen sürdürülüyor - Son Dakika

Fas'ın Fez şehrindeki bakır ustaları, sahte ve ucuz üretim ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yüzlerce yıllık bakırcılık zanaatını büyük bir özveriyle canlı tutmaya çalışıyor.

Fas'ın en eski ve öne çıkan zanaatlarından bakırcılık, mutfak ve süs eşyalarının yapımında kullanılıyor. Fez'in kent merkezindeki Saffarin Mahallesi, birçok bakır ustasının dükkanına ev sahipliği yaparken sokaklar sanat eserlerini barındıran bir galeriyi andırıyor.

Bakır eşyalar yakın bir zamana kadar Fas'ta çeyizlerin ayrılmaz bir parçası olurken, bakır tepsi ve sürahiler ülkedeki evlerde yaygın olarak kullanılan eşyalar arasında yer alıyor.

Kent merkezindeki bakır dükkanlarının yanı sıra son yıllarda Fez'in kuzeyindeki Ayn Nakbi bölgesinde de üretilen bakır eşyalar, ticari ve turistik sebeplerle Saffarin'de sergileniyor.

Kabartmalarla bakır ve gümüşü şekillendiriyor

Yıllardır bakırcılık yapan 66 yaşındaki İdris Buhsas, bakırcı dükkanlarının yer aldığı pasajdaki dört metrekareden küçük dükkanında sanat ürünlerini ortaya çıkarıyor. Kullandığı çeşitli aletlerle bakır ve gümüşe geometrik şekiller nakşeden Buhsas, parmak uçlarıyla adeta resim çiziyor.

1970 yılından bu yana bakırcılık zanaatını icra eden Buhsas, diğer bakırcılar tarafından "İdris Usta" adıyla biliniyor. Buhsas, birçok bakırcı ustası yetiştirmesine rağmen mesleğine devam ediyor.

İşinin turistik bir boyutu olduğunu belirten Buhsas, AA muhabirine, "Bakırcılık zanaatı, yaydığı ışıltıyla turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Bakırcılık mesleğinin zahmetli olduğuna ve üretimin birçok aşamadan meydana geldiğine işaret eden Buhsas, ayrıca "Üretimin kalitesi ustanın dikkatine bağlıdır, bu nedenle her zaman iyi bir ruh haliyle çalışılmalı." diye konuştu.

Ucuz üretim ve Kovid-19 salgını bakırcılığı olumsuz etkiledi

Fas'a Çin'den daha düşük kalitede ve daha ucuz ürünlerin geldiğini söyleyen Buhsas, "Bakırcılık, son yıllarda sahte ürünlerin talebi düşürmesi nedeniyle zarar etti." ifadelerini kullandı.

Buhsas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle de satışların azaldığına dikkati çekerek, salgının turistlere yönelik çalışan ve küçük ölçekli üretim yapan imalatçıların kayıplarının daha da artmasına sebep olduğu vurgusunu yaptı.

Resmi rakamlara göre Fas'ın Fez şehrindeki bakır sektöründe üreticiler ve satıcılar dahil yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Kentteki 300 atölyede çalışan 2 bin 500 kişiden 250'si el işçiliği yapıyor.