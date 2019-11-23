Son Dakika Haberleri: Fas'ta balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 14 kayıp
Son Dakika Güncel Fas'ta balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 14 kayıp - Son Dakika

Fas'ta balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 14 kayıp

6 saat önce

Fas'ın güneyindeki Sidi İfni bölgesi sahilinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi kayboldu.

Fas'ta balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 14 kayıp, System.String[]

Fas'ın güneyindeki Sidi İfni bölgesi sahilinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi kayboldu.

Fas resmi haber ajansı MAP'in haberinde, ülkenin güney sahilindeki Sidi İfni bölgesinde batan teknedeki balıkçılardan ikisinin cesedinin 20 mil açıkta bulunduğu bildirildi.

19 Kasım'da Tantan limanından denize açılan teknede bulunan kayıp 14 balıkçı için de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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