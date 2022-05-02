Fas'ta bayram namazı camilerde ve meydanlarda kılındı - Son Dakika
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Fas'ta bayram namazı camilerde ve meydanlarda kılındı

02.05.2022 12:17
Fas'ta bayram namazı camilerde ve meydanlarda kılındı

Fas'ta iki yıl aradan sonra yüzbinlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını camilerde ve açık alanlarda eda etti.

Fas'ta iki yıl aradan sonra yüzbinlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını camilerde ve açık alanlarda eda etti.

Kovid-19 salgını sonrası ilk defa genç, yaşlı, kadın, çocuk binlerce Faslı, bayram namazını kılmak için camilerin yanı sıra meydanlarda bir araya geldi, namaz sonrası bayramlaştı.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığının duyurduğu bayram namazı vaktine rağmen ülkedeki tüm camilerde farklı saatlerde namaz kılındı.

Başkent Rabat yakınlarındaki Sela kentinde namaz için belirlenen açık alana on binlerce Faslı akın etti.

Çeşit çeşit geleneksel kıyafetleriyle namaz alanına gelen Faslılar, renkli görüntüler oluşturdu. Bayram namazı ve hutbesinin ardından cemaate kahvaltı ikram edildi.

Rabat'taki Buhilal Camisi'nde kılınan bayram namazı sonrası okunan bayram hutbesinde ise Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına destek vurgusu yapılarak, işgal altındaki Harem-i Şerif ve kutsal Filistin topraklarının özgürlüğü için dua edildi.

Ülkenin tüm kentlerinde 2 yıl aradan sonra büyük bir coşku ve mutlulukla bayram namazı eda edildi.

Fas makamları, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında iki yıl boyunca camilerde ve açık alanlarda cuma ve bayram namazlarının kılınmasını yasaklamıştı.

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Müslüman, Bayram, Namaz, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta bayram namazı camilerde ve meydanlarda kılındı - Son Dakika


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