Fas'ta binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazı için cami ve meydanları doldurdu.
Kurban Bayramı'nın birinci gününün idrak edildiği Fas'ta halk, sabah saatlerinden itibaren namaz kılınacak meydanlara ve büyük camilere akın etti.
Kadın ve çocukların da yoğun katılım gösterdiği namaza Faslılar, geleneksel kıyafetleriyle geldi.
Ülke genelindeki camilerde okunan hutbelerde Kurban Bayramı'nın fazileti ve iyiliğin yayılmasının öneminden bahsedildi.
Son Dakika › Güncel › Fas'ta bayram namazı kılındı - Son Dakika