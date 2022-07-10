Kurban Bayramı'nın birinci gününün idrak edildiği Fas'ta halk, sabah saatlerinden itibaren namaz kılınacak meydanlara ve büyük camilere akın etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas'ta bayram namazı kılındı - Son Dakika

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