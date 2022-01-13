Amaziglerin yılbaşı kutlamaları - Son Dakika

Cezayir'de yaşayan Berberiler, Amazig takvimine göre 2972 yılını geleneksel kıyafetleri ve özel yemekleriyle kutluyor.
Her yıl 13 Ocak'ta "Ocak Gecesi" olarak adlandırdıkları yılbaşını kutlayan Berberiler (Amazigler), geleneksel kıyafetler ve hazırladıkları özel yemekler ile kutladı.
Geleneklerine uygun şekilde yüzlerce yıldır yeni yıl kutlamalarını sürdüren Berberiler, yeni yılın bolluk ve bereket getirmesi temennilerinde bulundu.
Amazig takvimine göre 2972 yılına girişi kutlayan Berberiler, bugünün Fas'ta resmi tatil olmasını istiyor.
Kaynak: AA
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