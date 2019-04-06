Fas'ta Beyin Göçünü Durdurmak İçin Reform Paketi Çağrısı (3)
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fas Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halid es-Samedi ile röportaj Fas Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halid es-Samedi, Arap ülkelerine, Arap araştırmacıların ülkede kalmasını sağlamak için reform paketleri uygulamaları çağrısında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fas
Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halid es-Samedi ile röportaj Fas Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halid es-Samedi, Arap ülkelerine, Arap araştırmacıların ülkede kalmasını sağlamak için reform paketleri uygulamaları çağrısında bulundu.
Samedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas ve diğer Arap ülkelerinde eğitimde yapılması gereken reformlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Arap dünyasından Batı ülkelerine beyin göçü hakkında öneride bulunan Samedi, "Arap ülkelerinde büyük şirketlerin çalışma ortamı iyileştirilerek yatırım ve istikrar teşvik edilmelidir." ifadelerini kullandı.
Samedi, birçok Faslı uzmanın yabancı şirketlerin sağladığı imkanlar sebebiyle onlarla çalıştıklarını söyledi.
Arap araştırmacıların ülkelerinde kalmaya devam etmelerini güvence altına almak için bir dizi reform yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Samedi, söz konusu reformları, bilimsel araştırma laboratuvarlarının çalışma yapısının rehabilitasyonu, laboratuvarları gelişmiş cihazlarla donatma, bilimsel alanda kullanılan ve çoğu hala bir tür gizlilik içinde olan doğru bilginin ulaşılabilirliğinin sağlanması olarak sıraladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:34 Kaynak: AA
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