Fas'ta, İspanya'ya geçmeye çalışırken yakalanan 12 düzensiz göçmene hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'ta, İspanya'ya geçmeye çalışırken yakalanan 12 düzensiz göçmene hapis cezası

24.09.2022 20:19
Fas'ta, İspanya'ya geçmeye çalışırken yakalanan 12 düzensiz göçmene hapis cezası

Fas'ta, binlerce düzensiz göçmenin 24 Haziran'da Fas-İspanya sınırındaki Melilla kentine geçmeye çalışması neticesinde yaşanan faciayla ilgili görülen davada 12 Sudanlı düzensiz göçmen hapis cezasına çarptırıldı.

Fas'ta, binlerce düzensiz göçmenin 24 Haziran'da Fas- İspanya sınırındaki Melilla kentine geçmeye çalışması neticesinde yaşanan faciayla ilgili görülen davada 12 Sudanlı düzensiz göçmen hapis cezasına çarptırıldı.

Fas İnsan Hakları Derneği'nin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Nador Mahkemesinin 24 Haziran'daki olaylarda yakalanan 12 Sudanlı düzensiz göçmen hakkında üçer yıl hapis cezası verdiği bildirildi.

Açıklamada cezaların, Fas topraklarına yasadışı yollarla girmek, silah bulundurmak, kamu görevlilerine yönelik hakaret, şiddet ve itaatsizlik" suçlamalarından verildiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, kararın itirazla temyize götürülebileceği belirtildi.

Nador Mahkemesi daha önce aynı davada yargılanan 33 düzensiz göçmen hakkında onbirer ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme kararıyla ilgili Fas makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Avrupa'da daha iyi bir yaşama kavuşma hayalinin peşinden koşan 1500 düzensiz göçmen, 24 Haziran sabahı organize bir şekilde, 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas hükumeti, söz konusu olayda 23 göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Artan enflasyon ile yoksullaşan İspanyollar başkent Madrid'de büyük bir protestoya imza attı Artan enflasyon ile yoksullaşan İspanyollar başkent Madrid'de büyük bir protestoya imza attı İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid'de gösteri düzenlendi İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid'de gösteri düzenlendi
Kaynak: AA

İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta, İspanya'ya geçmeye çalışırken yakalanan 12 düzensiz göçmene hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:40 Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:46 Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar başlamıştı! Birliğine teslim olmayan Ruslara ağır hapis cezası verilecek
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:32 Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:21 Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gitti! Patron ve çevredekiler öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 20:19:44. #1.13#
SON DAKİKA: Fas'ta, İspanya'ya geçmeye çalışırken yakalanan 12 düzensiz göçmene hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement