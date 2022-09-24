Avrupa'da daha iyi bir yaşama kavuşma hayalinin peşinden koşan 1500 düzensiz göçmen, 24 Haziran sabahı organize bir şekilde, 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Mahkeme kararıyla ilgili Fas makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas'ta, İspanya'ya geçmeye çalışırken yakalanan 12 düzensiz göçmene hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.