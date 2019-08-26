Son Dakika Haberleri: Fas'ta bir İsrailli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Fas'ta bir İsrailli gözaltına alındı

1 saat önce

Fas'ta bir İsrailli sahte kimlik belgesi ve pasaport düzenleyen bir suç şebekesiyle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Fas'ta bir İsrailli gözaltına alındı, System.String[]

Fas'ta bir İsrailli sahte kimlik belgesi ve pasaport düzenleyen bir suç şebekesiyle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Fas Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polisin İsrail pasaportu taşıyan 52 yaşındaki kişiyi, sahte kimlik belgesi ve pasaport düzenleyen bir suç şebekesiyle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Şebekenin alınan istihbarat üzerine Mart ayında çökertildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu İsraillinin suç şebekesi tarafından kullanılan yöntemlerle Faslılara ait sahte kimlik ve pasaporta ulaştığından şüphe edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şüphelinin suç örgütleri arasındaki hesaplaşma kapsamında birçok kez kasten adam öldürme ve cinayete teşebbüs etme gerekçesiyle İnterpol tarafından 17 Ocak 2019'da yayınlanan kırmızı bültenle arandığı bilgisine yer verildi.

Fas makamları, Mart ayında Kazablanka'da İsraillilerin yararına sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri şüphesiyle 15 kişiyi yakalamıştı. Nisan ayında da Marakeş kentinde 2 İsrailli belgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan sel çiftçiyi vurdu! Zarar 250 milyon TL

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas'ta bir İsrailli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]