Fas'ta camiler 15 Temmuz'da yeniden açılacak - Son Dakika

Fas'ta yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan camiler, 15 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak.



Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay kapalı kalan camilerin 15 Temmuz'da yeniden açılacağı bildirildi. Camilerin Cuma namazı dışında tüm namaz vakitlerinde açık olacağı ifade edildi. Fas'ta korona virüsün yayılmasını önlemek için 16 Mart'ta tüm camilerin kapatılmasına karar verilmişti.



Öte yandan Fas'ta toplam korona virüs vaka sayısı 14 bin 565'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 237'ye yükseldi. - RABAT