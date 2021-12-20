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Fas'ta çatı ittifakı "Sol Federasyon", İsrail'le normalleşmenin tehlikelerine karşı uyardı - Son Dakika

Fas'ta çatı ittifakı "Sol Federasyon", İsrail'le normalleşmenin tehlikelerine karşı uyardı

20.12.2021 17:28
Fas'ta çatı ittifakı "Sol Federasyon", İsrail'le normalleşmenin tehlikelerine karşı uyardı

Fas'ın önde gelen sol partilerinden Sosyalist Demokratik Öncü Parti ile Federal Ulusal Kongrenin çatı ittifakı Sol Federasyon, İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin Fas için tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Fas'ın önde gelen sol partilerinden Sosyalist Demokratik Öncü Parti ile Federal Ulusal Kongrenin çatı ittifakı Sol Federasyon, İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin Fas için tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Sol Federasyon, Fas ile İsrail arasında 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında imzalanan 4 anlaşmanın birinci yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

İsrail'le diplomatik ilişki kurmanın, Fas ve Kuzey Afrika'nın geleceği için gerçek tehlikeler arz ettiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, Filistin'e Destek ve Normalleşmeyle Mücadele Halk Cephesinin çağrısını yaptığı gösterilere katılması istendi.

Açıklamada, bu gösteri ve etkinliklerde Arap bölgesi için tehlike oluşturan askeri ve güvenlikle ilgili anlaşmaların iptalinin talep edileceği kaydedildi.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2002'de İkinci İntifada sırasında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

1 Temmuz, Aralık, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta çatı ittifakı 'Sol Federasyon', İsrail'le normalleşmenin tehlikelerine karşı uyardı - Son Dakika


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