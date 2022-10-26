Küçük çocuğun ayakkabısını bağlayan annesine yaptığı sürpiz izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika
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Küçük çocuğun ayakkabısını bağlayan annesine yaptığı sürpiz izleyenleri duygulandırdı

26.10.2022 21:04

Fas'ta çekilen görüntüde küçük bir çocuk annesine hiç beklemediği bir sürpriz yaptı. Ayakkabısını bağladığı için yol kenarındaki ağaçtan kopardığı çiçeği eğilerek annesine uzatan çocuk, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Fas'ta çekilen görüntüde küçük bir çocuğun annesine yaptığı sürpriz izleyenleri duygulandırdı. Ayakkabı bağcıkları sökülen çocuğuna yardım eden anne, eğilerek ufaklığın bağcıklarını tekrar bağladı.

ANNESİNE EĞİLİP ÇİÇEK UZATTI

Bunun üzerine küçük çocuktan annesini çok sevindirecek bir sürpriz geldi. Bir anda yol kenarındaki ağaçtan çiçek koparan ufaklık, yere eğilerek bu çiçeği annesine uzattı.

ANNE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Bu hamle karşısında duygulanan anne, ne yapacağını bilemedi. İkili daha sonra tekrar el ele tutarak yollarına devam etti.

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Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük çocuğun ayakkabısını bağlayan annesine yaptığı sürpiz izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçük çocuğun ayakkabısını bağlayan annesine yaptığı sürpiz izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika
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