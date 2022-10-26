Küçük çocuğun ayakkabısını bağlayan annesine yaptığı sürpiz izleyenleri duygulandırdı

Fas'ta çekilen görüntüde küçük bir çocuğun annesine yaptığı sürpriz izleyenleri duygulandırdı. Ayakkabı bağcıkları sökülen çocuğuna yardım eden anne, eğilerek ufaklığın bağcıklarını tekrar bağladı.
Bunun üzerine küçük çocuktan annesini çok sevindirecek bir sürpriz geldi. Bir anda yol kenarındaki ağaçtan çiçek koparan ufaklık, yere eğilerek bu çiçeği annesine uzattı.
Bu hamle karşısında duygulanan anne, ne yapacağını bilemedi. İkili daha sonra tekrar el ele tutarak yollarına devam etti.
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