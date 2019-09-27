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Fas'ta, Cezayir ile sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri

31 dakika önce

Fas'ta aktivistler, ülkeleri ile Cezayir arasındaki 25 yıldan bu yana kapalı olan kara sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Fas'ta, Cezayir ile sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri, System.String[]

Fas'ta aktivistler, ülkeleri ile Cezayir arasındaki 25 yıldan bu yana kapalı olan kara sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri düzenledi.

El-Kerame (Onur) İnsan Hakları Derneğinin çağrısı ile bir araya gelen aktivistler, Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Vacde kentindeki Cezayir konsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Gösteriye katılanlar, iki ülke arasında 25 yıldan beri kapalı olan kara sınır kapılarının açılmasını talep eden slogan attı.

Onur İnsan Hakları Derneği Başkanı Lahsen Akbayu, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüştüğü başkonsolos yardımcısının kendisine sınır kapılarının açılması taleplerini içeren mektubu teslim etmesi için konsolostan randevu alma sözü verdiğini belirtti.

Geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas, Marakeş'te düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ın Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son vermesi, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapılması, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterilmesi ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretilmesi" olarak sıralandı.

İki ülke arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından birini Batı Sahra oluşturuyor.

İnsan Hakları Derneği, Cezayir, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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