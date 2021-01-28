Fas'ta Covid-19'a karşı aşılama kampanyası bugün başladı - Son Dakika

Fas'ta Covid-19'a karşı aşılama kampanyası bugün başladı

28.01.2021 17:42
Fas'ta Covid-19'a karşı aşılama kampanyası bugün başladı, System.String[]

Fas'ta yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyası bugün başladı.

Fas'ta yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyası bugün başladı.

Korona virüsün ikinci dalgası dünya çapında yayılmaya devam ederken, ülkeler aşılama kampanyalarını sürdürüyor. Fas, korona virüse karşı aşılamaların bugün başladığını duyurdu.

Kuzey Afrika ülkesi olan Fas'ta, 3 bin farklı aşılama noktalarında 17 yaş üzeri bütün Faslılara aşılar ücretsiz olarak yapılacak. Aşılamada sağlık personellerinin yanı sıra öğretmenler ve güvenlik görevlilerine öncelik verileceği Fas'ta 3 ay içinde nüfusun yüzde 80'inin aşılanmayı planlanıyor.

Şu ana kadar Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği korona virüs aşısında 2 milyon doz, Çin'in Sinopharm şirketinin Covid-19'a karşı geliştirilen 500 bin doz korona virüs aşısı Fas'a ulaştı.

Fas hükümeti tarafından daha önce yapılan açıklamada, ülkenin korona virüse karşı verdiği mücadele kapsamında Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısından 65 milyon doz alınmasının yanı sıra AstraZeneca'dan da aynı sayıda doz alınacağı duyurulmuştu. Fas'ta toplam korona virüs vaka sayısı 468 bin 383'e yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kaybı 8 bin 207 oldu.

-İHA-

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika, Koronavirüs, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fas'ta Covid-19'a karşı aşılama kampanyası bugün başladı - Son Dakika


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