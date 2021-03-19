Fas'ta cuma günlerinin vazgeçilmez lezzeti: Kuskus yemeği - Son Dakika

Mağrip ülkelerinde bin yıldan uzun süredir sofraların gözdesi olmayı başaran kuskus yemeği, özellikle Fas'ta ailelerin bir araya geldiği cuma günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kuzey Afrika'da Moritanya'dan Nil Nehri'ne kadar geniş bir alanda yapılan kuskus, Fas, Tunus ve Cezayirliler tarafından Fransa ve İtalya'ya kadar götürülmüş ve bu ülkelerde de giderek yayılmış eşsiz bir lezzet olarak tüketiliyor.

Kuskus Fas kültüründe ise çok özel bir yere sahip. Bölge halkının cuma günleri gerçekleştirdiği geleneksel aile toplantılarında birlik ve beraberliğin sembol yemeği olarak sofraya kuskus geliyor.

Mutlu günde de hüzünlü günde de kuskus yenir

Fas'ın Kazablanka kentinde bir restoranda aşçılık yapan Alaaddin er-Rabıti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı müşterilerin özellikle cuma günleri kuskus yemek için adeta sıraya girdiğini söyledi.

Rabıti, talebin çok fazla olması nedeiyle cumaları fazladan eleman çalıştırmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Restoran müşterilerinden Meryem Muhid ise kına, nişan ve düğün gibi mutlu günlerin yanı sıra cenaze merasimleri gibi üzüntülü günlerde de Fas'ta sofralarda kuskus olduğunu, söz konusu yemeği Faslıların her hallerinde yemeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Kuskusun kültürel olarak eskiden hafta sonu tatili olan cuma günleri ailelerin bir araya geldiği zamanlarda yenilen özel bir yemek olduğunu hatırlatan Kazablanka'daki bir başka halk lokantasının müdavimi Ahmet Munir, "Tatil günleri cumartesi ve pazar olarak değişse bile Fas halkı kültürel bir miras olarak kuskusu Cuma günleri yemeye devam ediyor." dedi.

Fas'a gelen Türkler de kuskusu beğeniyor

Fas'taki turist rehberleri, ülkeye gelen bütün yabancı turistler gibi Türkleri de geleneksel diğer lezzetlerin yanında mutlaka kuskus yapılan lokantalara götürerek beğenilerine sunuyor.

Fas'ta yaşayan Türkler, kuskusu genelde Türk lezzetlerine yakın buluyor.

Yaklaşık iki yıldır Kazablanka'da yaşayan Yozgatlı Yusuf Genç, kuskus yemeğini beğendiğini ve severek yediğini anlattı.

Genç, " Türkiye'den Fas'a gelen misafirlerime muhakkak kuskus, tacin gibi yöresel yemekleri ikram ediyorum. Fas mutfağı damak tadı olarak bizim Türk yemeklerine oldukça yakın." ifadelerini kullandı.

Lezzeti dünyada tescillendi

Kuskus, Aralık 2020'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) toplantısında tescillendi.

UNESCO, kuskusu Fas, Cezayir, Moritanya ve Tunus'un "ortak kültürel mirası" olarak kabul etti ve bu geleneksel yemek, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ndeki yerini aldı.

Kuskus, suyla yumuşatılan irmiğin yoğrularak inceltilmesiyle oluşturulan pilav harcının buharında pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Servis öncesi üzerine haşlanmış havuç, kabak, patates gibi sebzeler ilave edilerek lezzeti artırılan bu Mağrip yemeğine isteğe göre tavuk ya da kırmızı et yahnisi de eklenebiliyor.