Son Dakika Haberleri: Fas'ta DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi
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Fas'ta DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi

53 dakika önce

Fas'ın Tanca kentinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişilik terör hücresi çökertildi.

Fas'ta DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi, System.String[]
Fas'ın Tanca kentinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişilik terör hücresi çökertildi.
İçişleri Bakanlığına bağlı İstihbarat Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki Yargı Araştırmaları Merkezi'nin ülkede terör eylemleri hazırlığında olan ve DEAŞ ile bağlantısı tespit edilen 3 kişilik terör hücresini çökerttiği belirtildi.
Şüphelilerin Tinghir ve Raşidiye bölgelerinden olduğu ve yaşlarının 26 ile 28 arasında değiştiği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin DEAŞ propagandası yaptığı ve terör eylemlerine hazırlık olarak kendilerine yeni elemanlar bulmak için çalıştıkları kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Fas, Güncel
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