Fas'ta Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protesto edildi - Son Dakika

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle Filistin halkına destek, İsrail'i protesto gösterisi düzenlendi.

Fas'taki Filistin Ulusal Eylem Grubunun çağrısı üzerine Rabat'taki Meclis binası önünde toplanan onlarca Faslı, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini protesto etti.

İsrail'in saldırılarını durdurmak için Arap ve İslam dünyasına çağrıların yazıldığı pankartlar taşıyan grup, İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştiren Fas yönetimine de tepki gösterdi.

Göstericiler, "Fas'tan Filistin'e, iki halk değil tek halkız", "Canımız kanımız sana feda olsun Filistin", "Allah'a ant olsun Filistin'i ve Aksa'yı unutmayacağız" şeklinde sloganlar attı.

Öte yandan Filistin Ulusal Eylem Grubundan yapılan yazılı açıklamada, Fas halkının Filistin direnişine destek verdiği, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıktığına vurgu yapılarak, İsrail ile her türlü normalleşmenin reddedildiği belirtildi.

Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bu gösterinin yapıldığına işaret edilen açıklamada, bu özel günün bir taraftan İsrail'e karşı direniş ruhunu ayakta tutarken diğer taraftan direnişi yok etmeye çalışan küresel ve bölgesel odakları da deşifre ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fas halkının dünden bugüne Filistin ve direnişinin yanında yer aldığı aktarılarak, Kudüs'ün Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar olan coğrafyanın tamamında egemen Filistin devletinin ebedi başkenti olduğuna vurgu yapıldı.