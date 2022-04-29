Fas'ta Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'ta Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protesto edildi

29.04.2022 19:12
Fas'ta Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protesto edildi

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle Filistin halkına destek, İsrail'i protesto gösterisi düzenlendi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle Filistin halkına destek, İsrail'i protesto gösterisi düzenlendi.

Fas'taki Filistin Ulusal Eylem Grubunun çağrısı üzerine Rabat'taki Meclis binası önünde toplanan onlarca Faslı, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini protesto etti.

İsrail'in saldırılarını durdurmak için Arap ve İslam dünyasına çağrıların yazıldığı pankartlar taşıyan grup, İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştiren Fas yönetimine de tepki gösterdi.

Göstericiler, "Fas'tan Filistin'e, iki halk değil tek halkız", "Canımız kanımız sana feda olsun Filistin", "Allah'a ant olsun Filistin'i ve Aksa'yı unutmayacağız" şeklinde sloganlar attı.

Öte yandan Filistin Ulusal Eylem Grubundan yapılan yazılı açıklamada, Fas halkının Filistin direnişine destek verdiği, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıktığına vurgu yapılarak, İsrail ile her türlü normalleşmenin reddedildiği belirtildi.

Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bu gösterinin yapıldığına işaret edilen açıklamada, bu özel günün bir taraftan İsrail'e karşı direniş ruhunu ayakta tutarken diğer taraftan direnişi yok etmeye çalışan küresel ve bölgesel odakları da deşifre ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fas halkının dünden bugüne Filistin ve direnişinin yanında yer aldığı aktarılarak, Kudüs'ün Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar olan coğrafyanın tamamında egemen Filistin devletinin ebedi başkenti olduğuna vurgu yapıldı.

YORUMLAR
500
Video: Batı Şeria'nın El Halil Kentinde Bulunan İbrahim Tekkesi Muhtaç Ailelere Yemek Dağıtıyor Video: Batı Şeria'nın El Halil Kentinde Bulunan İbrahim Tekkesi Muhtaç Ailelere Yemek Dağıtıyor ŞANLIURFA'DA 'ŞERİAT' ÇAĞRISINA SORUŞTURMA ŞANLIURFA'DA 'ŞERİAT' ÇAĞRISINA SORUŞTURMA

Filistin, Protesto, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'ta Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement