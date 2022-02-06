Üye Girişi
Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı - Son Dakika

Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı

06.02.2022 00:45
Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı

Fas'ta, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiği duyuruldu.

Fas'ta, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiği duyuruldu.

Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 100 saati aşkın süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan Rayyan, önce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre sonra Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Rayyan'ın vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Fas Kralı 6. Muhammed'in Rayyan'ın ailesine başsağlığı dilediği belirtildi.

Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı
Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı
Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı

YORUMLAR
500

Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
00:04 Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı
23:45 HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi!
23:36 Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti
23:32 DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır!
21:35 Samsun'da Onur Anıtı'nda dev Atatürk posteri ile yürüyüş: Çevre illerden de katılım oldu!
23:07 Tekel bayilerinden elektrik zammı isyanı: Her gün bir saat karartma!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 00:51:41. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan Rayyan'ın vefat ettiği açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement