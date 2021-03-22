Fas'ta düzenledikleri gösteride şiddete uğrayan sözleşmeli öğretmenler 3 günlük greve başladı - Son Dakika

Fas'ta sözleşmeli öğretmenler, geçen hafta başkent Rabat'ta düzenledikleri gösteriye müdahale eden güvenlik güçlerinin şiddete başvurmasına tepki olarak 3 günlük grev kararı aldı.

Sözleşmeli öğretmenlerin 16-17 Mart'ta düzenlediği gösteriye güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu bazılarının yaralanmasının ardından Sözleşmeli Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu yazılı açıklama yaptı.

Öğretmenlerin 22-23-24 Mart'ta iş bırakacağı duyurulan açıklamada, ilerleyen günlerde konuyla ilgili başka adımlar da atılacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu grevin, geçen hafta düzenlenen gösteride öğretmenlere yönelik saldırılara tepki olarak ve kadroya alınma talebinin gerçekleşmesi için yapıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada 17 Mart'taki gösteri sırasında güvenlik görevlisi olduğu belirtilen sivil kıyafetli bir şahsın, sözleşmeli öğretmenlerden bazılarına şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri yayımlanmıştı.

Rabat Valiliği de 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, video kayıtlarındaki kişinin kimliğinin belirlenmesi ve olayın iç yüzünün ortaya çıkarılması için soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, öğretmenlerin düzenlediği gösteriyi dağıtmak için kullandığı gücün yavaş yavaş şiddete dönüştüğünü ifade etmiş, barışçıl gösteri de dahil olmak üzere kamu özgürlüklerinin korunması çağrısında bulunmuştu.

Fas hükümeti, 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kurumlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.