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Fas'ta en çok izlenen yapımlar arasında Türk dizileri yine zirvede - Son Dakika

Fas'ta en çok izlenen yapımlar arasında Türk dizileri yine zirvede

25.11.2021 11:04
Fas'ta en çok izlenen yapımlar arasında Türk dizileri yine zirvede

MUHAMMED BENDERİS/SUHEYR HALİD - Fas'ta Meksika ve Mısır dizilerini tahtından ederek son yıllarda ülkede en çok izlenen yapımlar arasında ilk sırayı alan Türk dizilerinin popülaritesi her geçen gün artıyor.

MUHAMMED BENDERİS/SUHEYR HALİD - Fas'ta Meksika ve Mısır dizilerini tahtından ederek son yıllarda ülkede en çok izlenen yapımlar arasında ilk sırayı alan Türk dizilerinin popülaritesi her geçen gün artıyor.

Fas lehçesiyle dublajı yapılan Türk dizileri her yaştan milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Ülkedeki yerel kanalların reyting oranlarını takip eden "Maroc Metri" isimli kuruluşun raporuna göre, ekim ayında Fas devlet televizyonu Kanal 2M'de en çok izlenen yapımlar arasında ilk üç sırayı Türk dizileri aldı.

Türk dizilerinin reytingi yüksek

Bir aile dramının anlatıldığı "Yemin" dizisi günlük 6 milyon 707 bin kişi tarafından izlenerek, kanalın en çok izlenen programlar listesinde ilk sırayı aldı.

"Yaralı Kuşlar" 6 milyon 5 bin, "Hayat Şarkısı" da 5 milyon 78 bin kişi tarafından izlenerek reyting sıralamasında ikinci ve üçüncü oldu.

Raporda ayrıca, ekim ayında Kanal 2M'in yüzde 31,9 ile en çok izlenen kanal olduğu, Al Aoula kanalının da yüzde 10,9 ile onu takip ettiği aktarıldı.

En popüler Türk dizileri

Fas'ta son yıllarda izleyici tarafından en çok ilgi gören Türk dizileri ise "Beni Affet", "Kaybolan Yıllar", "Gümüş", "Aşk-ı Memnu" ve "Kara Sevda" oldu.

Kanal 2M'de 2011-2019 yıllarında yayınlanan Beni Affet dizisi halen tekrarlarıyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dokuz yıl boyunca Fas halkının günlük yaşamlarının bir parçası haline gelen bu dizi, defalarca günlük 8,5 milyon izleyici bandını aştı.

Türk dizilerinin konu seçimindeki başarısı

Fes şehrindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Ahmed Şerak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk dizileri, konu seçimindeki ve karakterlerin oluşturulmasındaki başarısı sebebiyle son yıllarda Fas halkının yoğun ilgisini çekiyor." dedi.

Türk dizilerinin Fas'ta farklı yaş ve sosyal gruplardan izleyicinin beğenisini kazandığını söyleyen Şerak, hatta dizilerdeki ilginç gelişmelerin günlük konuşmaların en önemli mevzusu haline geldiğini aktardı.

Şerak, Faslı izleyicilerin dokuz yıl boyunca sıkılmadan, yüksek izleyici oranıyla takip ettiği "Beni Affet" dizinin, Türk dizilerinin ülkedeki başarısı için bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Dizi sahnelerinde görülen çeşitli mimari yapı ve turistik mekanların da izleyici tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydeden Şerak, Fas'tan Türkiye'ye yönelik ziyaretlerin artmasında bu dizilerin etkili olduğunu ifade etti.

Türk dizilerinin zirveye doğru yükselişi

Aralarında Fas'ın da olduğu 100'den fazla ülkeye dizi ihracatı yapan Türkiye, 150'den fazla dizi ihracatıyla ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Türk dizileri, şu ana kadar Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve Güney ve Kuzey Amerika'da 150'ye yakın ülkede izleyiciyle buluştu; Rusya'dan Çin'e, Kore'den Latin Amerika'ya kadar 700 milyondan fazla izleyici tarafından beğeniyle takip edilir oldu.

Türkiye'nin 2018'den bu yana dizilerden yaklaşık 500 milyon dolarlık gelir elde ettiği belirtiliyor.

En fazla gelir sağlayan Türk dizileri arasında, "Kara Para Aşk", "Kuzey Güney", "Karadayı", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Adını Feriha Koydum", "Gümüş", "Fatma Gülün Suçu Ne?", "Ezel", "Aşk-ı Memnu", "Diriliş Ertuğrul", "Kara Sevda"nın yer aldığı ifade ediliyor.

Sonora, Mısır, Türk, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta en çok izlenen yapımlar arasında Türk dizileri yine zirvede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta en çok izlenen yapımlar arasında Türk dizileri yine zirvede - Son Dakika
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