Fas'ta "Ertuğrul 1890 " filmine yoğun ilgi
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filmi izlemeye gelenler Sinema salonundaki izleyiciler Filmden detaylar Fas Yunus Emre Enstitüsü tarafından Rabat'taki Atlas Sineması'nda 22 Kasım Cuma günü Türk sineması haftası etkinlikleri çerçevesinde gösterime giren "Ertuğrul 1890" filmine yoğun katılım gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:37 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Filmi izlemeye gelenler
Sinema salonundaki izleyiciler
Filmden detaylar
Fas Yunus Emre Enstitüsü tarafından Rabat'taki Atlas Sineması'nda 22 Kasım Cuma günü Türk sineması haftası etkinlikleri çerçevesinde gösterime giren
"Ertuğrul 1890" filmine yoğun katılım gerçekleşti. Yapımını Japon Creators' Union ve Toei Company ile Türk Böcek Yapım şirketlerinin üstlendiği film, Türk ve Japon milletinin dostluğun gelişmesine ve kuvvetlenmesine sebep olan iki tarihi hikayeyi anlatıyor.
Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çekilmeyi düşündüm MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Saray'a gidenden genel başkan olmaz