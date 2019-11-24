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Fas Yunus Emre Enstitüsü tarafından Rabat'taki Atlas Sineması'nda 22 Kasım Cuma günü Türk sineması haftası etkinlikleri çerçevesinde gösterime giren

"Ertuğrul 1890" filmine yoğun katılım gerçekleşti. Yapımını Japon Creators' Union ve Toei Company ile Türk Böcek Yapım şirketlerinin üstlendiği film, Türk ve Japon milletinin dostluğun gelişmesine ve kuvvetlenmesine sebep olan iki tarihi hikayeyi anlatıyor.