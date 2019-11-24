Son Dakika Haberleri: Fas'ta "Ertuğrul 1890 " filmine yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Fas'ta 'Ertuğrul 1890 ' filmine yoğun ilgi - Son Dakika

Fas'ta "Ertuğrul 1890 " filmine yoğun ilgi

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filmi izlemeye gelenler Sinema salonundaki izleyiciler Filmden detaylar Fas Yunus Emre Enstitüsü tarafından Rabat'taki Atlas Sineması'nda 22 Kasım Cuma günü Türk sineması haftası etkinlikleri çerçevesinde gösterime giren "Ertuğrul 1890" filmine yoğun katılım gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filmi izlemeye gelenler

Sinema salonundaki izleyiciler

Filmden detaylar

Fas Yunus Emre Enstitüsü tarafından Rabat'taki Atlas Sineması'nda 22 Kasım Cuma günü Türk sineması haftası etkinlikleri çerçevesinde gösterime giren

"Ertuğrul 1890" filmine yoğun katılım gerçekleşti. Yapımını Japon Creators' Union ve Toei Company ile Türk Böcek Yapım şirketlerinin üstlendiği film, Türk ve Japon milletinin dostluğun gelişmesine ve kuvvetlenmesine sebep olan iki tarihi hikayeyi anlatıyor.

Fas'ta Ertuğrul 1890 filmine yoğun ilgi

Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:37 Kaynak: AA
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