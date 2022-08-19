Video: Fas'taki Binicilik Sanatı Festivalinde İlk Kez Kadınlar da Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Fas'taki Binicilik Sanatı Festivalinde İlk Kez Kadınlar da Yer Aldı

19.08.2022 21:57
Video: Fas'taki Binicilik Sanatı Festivalinde İlk Kez Kadınlar da Yer Aldı

Fas'ta eski bir savaşçı geleneği mirası olan ve "fantazya" olarak da bilinen binicilik sanatı "Tbourida" artık erkeklere özgü bir gelenek değil.Fas'ın başkenti Rabat'ın altı kilometre güneyinde yer alan Mohamadia kasabasında yaz festivalleri başladı.

Fas'ta eski bir savaşçı geleneği mirası olan ve "fantazya" olarak da bilinen binicilik sanatı "Tbourida" artık erkeklere özgü bir gelenek değil.

Fas'ın başkenti Rabat'ın altı kilometre güneyinde yer alan Mohamadia kasabasında yaz festivalleri başladı.

Bu yıl, Mohamadia'daki festivallere başkanları Amal ile bir grup kadın binici de katılıyor. Bu biniciler, yüzyıllardır tamamen erkeklere has kalmış bu geleneğe kabul ediliyor ve alkışlarla bu geleneğe entegre ediliyor.

Kırsal bölgelerde son derece popüler olan bu muhteşem süvari gösterisi silahların eşzamanlı ateşlenmesiyle sonuçlanıyor. Bu gösteri genellikle hasat sezonundan sonra yaz festivalleri sırasında düzenleniyor.

Her yıl binlerce heyecanlı seyirci, ülkenin en önemli binicilik festivali sırasında bu görkemli gösteriye katılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rabat'tan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Lahtimi transferini resmen duyurdu Trabzonspor, Lahtimi transferini resmen duyurdu Trabzonspor, Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: Xinhua

Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Fas'taki Binicilik Sanatı Festivalinde İlk Kez Kadınlar da Yer Aldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:22 Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
19:01 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan metro yapımı töreninde kritik vurgu: Sultanbeyli en az oy aldığımız yerlerden biri
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 21:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Fas'taki Binicilik Sanatı Festivalinde İlk Kez Kadınlar da Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement