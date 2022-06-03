Fas'ta esrar yasallaşıyor

Fas'ta esrarın tıbbi kullanımını yasallaştırma sürecinde sona yaklaşıldı. Hükümet, bu alanı uyuşturucu tüccarlarından temizlemeyi ve hızla büyüyen tıbbi esrar piyasasından önemli gelir elde etmeyi hedefliyor.Fas'ta tıbbi amaçlarla Hint keneviri ekim ve kullanımını denetleyecek Ulusal Düzenleyici Kurulun ilk toplantısını yapmasıyla ülkede esrarın yasallaşması sürecinde geri sayım başladı.

İçişleri Bakanı Abdulvefa Laftit başkanlığında toplanan Kurul, toplantıda organizasyon şeması ve 2022 bütçesini kabul ederek işbaşı yaptı. Kurul, tohumların ithalatından esrar ürünlerinin pazarlamasına tüm üretim zincirinden sorumlu olacak, yasal esrar endüstrisinde faaliyet gösteren yerli ve uluslararası çiftçi ve tüccarların lisans süreçlerini denetleyecek ve yerli çiftçiler için kooperatifler oluşturacak.

Fas'ta hükümet 2021 yılında Hint kenevirinden elde edilen esrarın "tıbbi, kozmetik ve endüstriyel amaçlı" kullanımını geçici olarak yasallaştıran yasayı yürürlüğe sokmuştu. Yasa, süreci denetleyecek bir düzenleyici kurul oluşturulmasını öngörüyordu. Hükümet Mart ayında resmi ekim alanlarını belirlemişti. Kenevir ekim ve pazarlamasıyla ilgili son yönetmelikler de dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hint kenevirinin tamamen yasallaşması için sadece altı teknik kararnamenin daha uygulamaya geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

60 bin aileyi geçindiriyor

Dünyanın en büyük esrar reçinesi üreticisi konumundaki ülkede 2020 yılında üretimin 700 tonu aştığı tahmin ediliyor. Esrar Fas'ta 1954 yılında yasaklanmasına rağmen ekimine göz yumuluyor. Ülkenin kuzeyindeki yoksul Rif dağları bölgesinde yoğunlaşan Hint keneviri ekimi en az 60 bin ailenin geçimini sağlıyor ve yaklaşık 55 bin hektarlık alanda ekim yapılıyor.

Hükümet, yasayla ekim ve dağıtım süreçlerinin kontrolünü uyuşturucu tüccarlarının elinden almayı hedeflerken yasanın yerli çiftçinin gelirlerinin artmasına ve çevre korumaya da katkı sağlayacağına vurgu yapıyor. Tıbbi kullanım amaçlı Hint keneviri ekimi hükümet için de önemli bir gelir kaynağı olacak ve ülkenin dünya pazarlarında yer edinmesini sağlayacak. Ülkede esrarın eğlence amaçlı kullanımı ise yasak olmayı sürdürecek.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre dünyada esrar pazarı yılda yüzde 30'luk büyüme oranına sahip. Avrupa pazarında ise yıllık büyüme oranı yüzde 60'lara çıkıyor.

AFP/BK,EC