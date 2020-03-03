Fas'ta etkinliklere koronavirüs engeli - Son Dakika
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Fas'ta etkinliklere koronavirüs engeli

6 saat önce

Fas yönetimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "Judo Rabat Grand Prix 2020" turnuvasını iptal ederken, "Fas Bisiklet Turu" ve "Tafraoute Badem Festivalini" erteleme kararı aldı.

Fas'ta etkinliklere koronavirüs engeli, System.String[]

Fas yönetimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "Judo Rabat Grand Prix 2020" turnuvasını iptal ederken, "Fas Bisiklet Turu" ve "Tafraoute Badem Festivalini" erteleme kararı aldı.

Uluslararası Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 5-9 Mart tarihlerinde Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanan turnuvanın Fas hükümeti tarafından iptal edildiği belirtildi.

Fas devlet televizyonu 18-19 Nisan'da yapılacak Fas Bisiklet Turu'nun ertelendiğini duyururken, Tiznit Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Tafraoute Badem Festivali'nin Kovid-19 nedeniyle tedbir amaçlı ertelendiği kaydedildi.

Fas Sağlık Bakanlığı, dün, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. Virüs tespit edilen kişinin İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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